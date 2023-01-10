أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 10-1-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 9 يناير 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 10-1-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
أسعار الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 27.05 جنيه، والبيع 27.1 جنيه.
اليورو شراء 28.7758 جنيه، والبيع 28.9591 جنيه.
الجنيه الاسترليني شراء 32.7007 جنيه، والبيع 32.9644 جنيه.
الدولار الكندي شراء 20.1115 جنيه، والبيع 20.2299 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 3.8699 جنيه، والبيع 3.8937 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 2.705 جنيه، والبيع 2.72 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.5678 جنيه، والبيع 2.5869 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 29.1487 جنيه، والبيع 29.2973 جنيه.
الين اليابانى شراء 20.449 جنيه، والبيع 20.6382 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 18.5996 جنيه، والبيع 18.802 جنيه.