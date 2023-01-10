أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 10-1-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 9 يناير 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 10-1-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:



أسعار الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 27.05 جنيه، والبيع 27.1 جنيه.

اليورو شراء 28.7758 جنيه، والبيع 28.9591 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 32.7007 جنيه، والبيع 32.9644 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 20.1115 جنيه، والبيع 20.2299 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 3.8699 جنيه، والبيع 3.8937 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.705 جنيه، والبيع 2.72 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.5678 جنيه، والبيع 2.5869 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 29.1487 جنيه، والبيع 29.2973 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.449 جنيه، والبيع 20.6382 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 18.5996 جنيه، والبيع 18.802 جنيه.