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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر لطالبة من ذوي البصيرة بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

شهد الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة مناقشة رسالة جديدة لطالبة من ذوات البصيرة بالكلية بالإنابة عن الدكتور شريف يوسف خاطر  رئيس جامعة المنصورة حيث ناقشت الباحثة مرفت جمال عبد السلام رسالتها المقدمة للحصول على درجة الماجستير في الآداب/ التاريخ التاريخ الحديث والمعاصر في موضوع "العلاقات السياسية اللبنانية الأردنية من ١٩٣٧م حتى ١٩٦٧م".
و قدم الدكتور محمود الجعيدي عميد الكلية التهنئة للباحثة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة.
فيما تمت المناقشة بحضور إدارة الكلية من  الوكلاء الدكتور مسعد سلامة  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور وائل السيد البرعي- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
و حضر المناقشة قامات قسم التاريخ الدكتور حسين عبدالرحيم عليوة أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآداب والدكتورة أمل أحمد حامد أستاذ التاريخ اليوناني والروماني المساعد ورئيس قسم التاريخ ولفيف من  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و  النائب وحيد فودة عضو مجلس النواب و حازم نصر نائب رئيس تحرير الاخبار .
وقد أجادت الطالبة في عرضها لموضوعها وفي الرد على أسئلة لجنة المناقشة التي تكونت من الدكتور ابراهيم العدل المرسي أستاذ التاريخ الحديث المتفرغ "رئيسًا ومشرفًا" والدكتور زكريا صادق الرفاعي استاذ التاريخ الحديث بكلية التربية جامعة المنصورة "عضوًا" والدكتور محمد كمال أحمد لستاذ التاريخ الحديث المساعد "عضوًا" وبإشراف مشارك من الدكتور رياض محمد السيد الرفاعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ، الذي طالما غمر الباحثة برعايته وتوجيهه حتى حصلت على درجة الماجستير.
فيما منحت الطالبة درجة الماجستير في الآداب من قسم التاريخ /التاريخ الحديث والمعاصر بدرجة امتياز.

جامعة المنصورة المنصورة رئيس جامعة المنصورة وكيل الكلية لشئون التعليم كلية الآداب جامعة

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