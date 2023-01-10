رودينا متغيبة عن منزلها في ظروف غامضة ولم تعد حتى الآن

تغيبت فتاة تدعى رودينا محمد داوود ، عن منزلها ، منذ أسبوع ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها.

وقال والدها في رسالته: “تغيبت ابنتى رودينا محمد داوود ، البالغة من العمر 15 عاما، ، عن منزلها ، فى ظروف غامضة، متغيبة منذ يوم الاربعاء ٤/١/٢٠٢٣ كانت راحت الدرس وتم غلق التليفون ، ولم تعد حتى الآن".

وأضاف : بعد عناء والبحث ولم أجدها فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمه داعيا من الله عز وجل أن تقفوا بجانبى فى بنتى الغائبه نور عينى وأغلى من حياتى ، من بعد غيابك كل حاجه سوده فى حياتى وبدعى من ربنا سبحانه وتعالى بأن ترجعى سالمه غانمه من أجل امك وأخواتك وأبوك المريض سندك فى الدنيا الغداره إحنا بنموت يا بنتى كل دقيقه وكل ثانيه بتعدى وانتى بعيده عننا ومش عارفين حاجه عنك أتمنى من آلله عز وجل أن تكونى بخير نفسى أشوفك واحضنك واضمك إلى صدرى قبل ما أموت لأنك وحشتينى .

وتابع: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو اختكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كادت أن ينفطر قلبها على غيبها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية

٠١١١٨٨٢٨٠٠٣

أقراء ايضا

مريضة نفسية.. «فاطمة» متغيبة عن منزلها وأسرتها تطلب مساعدة أهل الخير



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.