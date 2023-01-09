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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شتمه..مصور واقعة التعدي على جامع البلاستيك ببورسعيد يكشف التفاصيل

صدى البلد

أكد حماده الرفاعي، مصور فيديو واقعة التعدي على جامع البلاستيك ببورسعيد، أن تصوير الفيديو سبقه شتائم من موظف الحي ودفع شديد دون مراعاة أن جامع البلاستيك رجل كبير في السن، موضحا أن الواقعة حدثت بجانب عمله وانتبه لها بسبب الصوت العالي.

وأضاف حماده الرفاعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه يشاهد عم هاني جامع البلاستيك صدفة بين الحين والآخر، كاشفا عن أنه كانت ستحدث مشادة بين المواطنين وموظف الحي بسبب طريقة التصرف مع جامع المخلفات.

وتابع: "عم هاني كان مضايق من نشر الفيديو عشان أهله وهو قالي شيل الفيديو ولكن كان أتشير والناس كلها شافته، وكان مضايق ومش عايز يتكلم مع حد"، موجها رسالة لموظف الحي: "لو عم هاني بيعمل أي حاجة غلط العقاب مش بيبقى بالشتيمة وقلة الأدب وتأخذ إجراءات قانونية فقط".

 

بورسعيد التعدي تصوير الفيديو المخلفات الاعلام

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