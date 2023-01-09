لخلافات مع خطيبته.. شاب يحاول إنهاء حياته في كفر الشيخ

أقدم شاب في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على تناول سم الفئران للتخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، إلا أن العناية الإلهية أنقذته من الموت، وجرى نقله على الفور، إلى المستشفى؛ وجار إسعافه وإنقاذ حياته.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد وصول «ش.أ» 26 سنة، مقيم بمدينة بيلا إلى المستشفى المركزي يعاني من قيء ومصاباً باضطراب في الوعي نتيجة تناول مادة سامة «سم الفئران»، وجرى حجزه بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن المصاب قرر تناول مادة سامة «سم فئران» أثناء تواجده بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة؛ لوجود خلافات بينه وبين خطيبته.

حرر رجال الشرطة، المحضر 68 لسنة 2023م، إداري قسم شرطة بيلا.