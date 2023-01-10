في عيد ميلاد سميرة سعيد..تعرف على أبرز محطاتها الفنية وزيجاتها

يحل اليوم عيد ميلاد الديفا سميرة سعيد والتى حققت نجاحات عديدة في مجال الغناء ، حيث اصبحت احد اهم الاسماء في عالم الفن.

ونرصد في عيد ميلادها ابرز محطاتها الفنية وزيجاتها

زيجات سميرة سعيد

تزوجت الديفا سميرة سعيد خلال مسيرتها الفنية مرتين، الزوج الأول كان الموسيقار والملحن المصري الشهير هاني مهنا وكان ذلك بين عامي 1988، 1994، ثم انفصلت عنه بعد ذلك بسبب بعض الخلافات في العمل، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي والذي رزقت منه بابنها الوحيد شادي ولكنها انفصلت عنه أيضاً ولم تتزوج مرة أخرى حتى الآن.

سميرة سعيد وهاني مهنا

تزوجت سميرة سعيد للمرة الأولى من الموسيقار والملحن المصري الشهير هاني مهنا وذلك في عام 1988، ولكنها انفصلت عنه في عام 1994 ولم ترزق منه بأطفال، وقد كشفت سميرة في أحد اللقاءات معها أن سبب انفصالها عنه كان لأنهما يعملان في المجال الفني وهو أمر لم يكن موفق بالنسبة لها، كما أنها قالت أن خلافات العمل كانت تسبب خلافات بينهما في حياتهما الزوجية حيث ذكرت أنه ذات مرة وقعت الفرقة الموسيقية التي يقودها هاني مهنا في بعض الأخطاء ووصلت الأمور إلى مشكلة بينهما في المنزل، ولذلك لم تستطع الاستمرار في هذه الحياة.

وقد كشفت بعض المصادر المقربة من الفنانة سميرة سعيد أنها وقفت إلى جانب زوجها الموسيقار هاني مهنا وذلك في عام 2014 أثناء تعرضه للسجن بسبب الديون، وساعدها في ذلك بعض نجوم الفن مثل الفنان هاني شاكر والفنانة يسرا وآخرين من خارج الوسط الفني.

سميرة سعيد وزوجها مصطفى النابلسي

الزوج الثاني للفنانة المغربية سميرة سعيد هو رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي، وكان الزواج في عام 1995 وتم الطلاق في نهاية نفس العام بعد أن حملت في طفلها شادي والذي وضعته بعد الانفصال ولم تتزوج سميرة سعيد بعد طليقها مصطفى النابلسي، أما عن سبب انفصالها عنه تقول سميرة: “إحنا أصحاب جداً، مهنا والنابلسي متزوجان حالياً وأنا أحترم زوجتيهما ولا أفضل الحديث عن أشياء حدثت معي وتتسبب في جرح لمشاعرهما”.

سميرة سعيد وابنها شادي

رزقت الفنانة المغربية سميرة سعيد بابنها الوحيد شادي من زوجها الثاني رجل الأعمال مصطفى النابلسي، يظهر شادي مع والدته دائماً ويضيف عبر الإنترنت كثير من الصور التي تجمعه معها، أضاف شادي مؤخراً بعض الصور لمراحل عمرية مختلفة وبعض الصور التي تجمعه مع والدته وعلق عليها قائلاً: “مع تقدمي في العمر أدركت كم أنا محظوظ لوجود مثل هذا الشخص في حياتي، التضحيات التي بذلت لي لأعيش حياة سعيدة بدون قلق أو هموم، الأبوة والأمومة ليست مهمة سهلة وهي أكبر مسئولية يمكن لأي شخص تحملها”، أما سميرة سعيد فهي تقول عن ابنها دائماً: “توأم روحي”.

البداية الفنية لـ سميرة سعيد

بدأت الديفا سميرة سعيد مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في أحد برامج المواهب وهي طفلة في العاشرة من عمرها وذلك في عام 1968، اكتشفها الملحن عبد النبي الجيراري وقدمت أول أغنية لها بعنوان “إلهي” وذلك في عام 1969، ثم توالت ألبوماتها الغنائية، كان أول ألبوم لها بعنوان “الدنيا كدة”، “الحب اللي أنا عيشاه” وصدر في عام 1977 والذي انطلق من مصر، ثم قدمت ألبوم “بلا عتاب” وكان في عام 1977 وتميز باللون الخليجي.

قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي تعدت 40 ألبوم على مدار مسيرتها الفنية ومن أشهرها ألبوم “روحي” والذي تم إصداره في عام 1999 وضم مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني، ألبوم “قويني بيك” والذي أصدر في عام 2004 وحقق نجاحاً كبيراً، وآخر ألبوماتها الغنائية هو ألبوم “عايزة أعيش” في عام 2015، كذلك صورت سميرة سعيد العديد من أغاني الفيديو كليب كما شاركت كبار النجوم في ديو غنائي ومن أبرزهم الشاب مامي والذي قدمت معه أغنيتها الشهيرة “يوم ورا يوم”.

أما على صعيد التمثيل فقد شاركت سميرة سعيد في فيلم سينمائي واحد بعنوان “سأكتب اسمك على الرمال” والذي تم عرضه في عام 1978 مع الفنان الراحل عزت العلايلي، الفنانة الراحلة ناهد شريف، كما أنها غنت في الفيلم بعض الأغاني الجميلة.

أغاني سميرة سعيد

قدمت الديفا سميرة سعيد العديد من الألبومات الغنائية والتي تعدت ال 40 ألبوم غنائي متنوع وسوف نذكر الآن مجموعة من أجمل أغانيها:

أغنية “قولي بقى اتاخرت ليه”.

أغنية “زي البحر حبيبي”.

أغنية “من غير عتاب”.

أغنية “ولعتني يا هوى”.

أغنية “هوا هوا”.

أغنية “يوم ورا يوم”.

أغنية “بلاش تزعل يا حبيبي”.

أغنية “مش رجعالك”.

أغنية “قال جاني”.

أغنية “يا مصر ليكي النصر”.

أغنية “سوريا هي الغالية عليا”.

أغنية “سبني لوحدي”.

أغنية “مستعدة”.

أغنية “والله عيونك”.

أغنية “آه بحبك”.

أغنية “قويني بيك”.

أغنية “محصلش حاجة”.