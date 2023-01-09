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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أحمد فتوح بعد جلسة الصلح مع رئيس الزمالك

صدى البلد

نشر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر صورة له بتي شيرت الزمالك عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

 

وظهر أحمد فتوح بعد حل أزمته مع رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور .

 

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك انتهاء أزمة  أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم مع مسئولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر أن اللاعب عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي في  حضور  إسماعيل يوسف المدرب العام للأبيض تم خلالها تقريب وجهات النظر.

وكان اللاعب غاب عن التدريبات الأخيرة في أعقاب تصريحات رئيس النادي بعد مباراة الداخلية ضد فتوح وعبد الله جمعة.  

وشرح اللاعب وجهة نظره لرئيس نادي الزمالك وتم حل الأزمة وسينتظم اللاعب في التدريبات المقبلة للفريق.

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