حكم إطلاق لفظ "السيدة" على أم النبي الكريم.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم إطلاق لفظ: "السيدة" على أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من ذلك، بل هو من حسن الأدب مع حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مذهب جمهور المحققين من علماء الأمة سلفًا وخلفًا؛ حيث صرحوا بنجاة والدَي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكونهما ماتا على الحنيفية ولم يتلبسا بالشرك مطلقًا، وصنفوا في ذلك ما يزيد على أربعين مصنفًا.

وتابعت: وعلى هذا يدل قوله تعالى: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: 219]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَم أَزَل أُنقَلُ مِن أَصلَابِ الطَّاهِرِينَ إلى أَرحامِ الطَّاهِراتِ»، هذا، علاوة على أن السيدة آمنة كانت شريفةً في نسبها عظيمةً في زمنها سيدةً في قومها ومن أفضلهم حسبًا.