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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوله 3 متر ويزن 2 طن.. تفاصيل محاولة سرقة تمثال رمسيس

تمثال رمسيس
تمثال رمسيس

كشف شادي على عبدالعظيم مدير آثار أسوان، تفاصيل محاولة سرقة تمثال رمسيس باسوان، مشيرا الى أن تم ضبط المتون في هذه الواقعة، واعترفوا أمام النيابة.

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آثار أسوان: وزن تمثال رمسيس الثاني 18 طنا وفوجئنا بمحاولة سرقته


وقال شادي عبدالعظيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن تمثال رمسيس في منطقة المحجر الأثرية، وعليه حارس في منطقة الشلال، في محافظة أسوان، مضيفا أن طولة ٣ متر وعرض ٢ متر  ووزنه ٢ طن. 


وتابع شادي على عبدالعظيم مدير آثار أسوان، أن مجموعة من ٩ أشخاص حاولوا سرقة التمثال، والحارس تابعهم، وتم ضبط ٣ أشخاص منهم، وتم تسليمهم لشرطة السياحة، لافتا إلى أن المتهمين اعترفوا بالواقعة.

 

 

 

آثار أسوان تمثال رمسيس شادي عبدالعظيم عمرو أديب محاولة سرقة

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