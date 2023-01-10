طوله 3 متر ويزن 2 طن.. تفاصيل محاولة سرقة تمثال رمسيس

كشف شادي على عبدالعظيم مدير آثار أسوان، تفاصيل محاولة سرقة تمثال رمسيس باسوان، مشيرا الى أن تم ضبط المتون في هذه الواقعة، واعترفوا أمام النيابة.



وقال شادي عبدالعظيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن تمثال رمسيس في منطقة المحجر الأثرية، وعليه حارس في منطقة الشلال، في محافظة أسوان، مضيفا أن طولة ٣ متر وعرض ٢ متر ووزنه ٢ طن.



وتابع شادي على عبدالعظيم مدير آثار أسوان، أن مجموعة من ٩ أشخاص حاولوا سرقة التمثال، والحارس تابعهم، وتم ضبط ٣ أشخاص منهم، وتم تسليمهم لشرطة السياحة، لافتا إلى أن المتهمين اعترفوا بالواقعة.