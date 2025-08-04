الطفلة «ليليا» تتغلب على الشلل وتخطو أولى خطواتها بفضل جهود فريق طبي مصري

في إنجاز إنساني وطبي ملهم، نجح فريق من المتخصصين في إعادة الأمل لطفلة صغيرة تدعى «ليليا»، بعدما تمكنت من المشي لأول مرة رغم معاناتها من شلل دماغي نصفي منذ الولادة.

وقال الدكتور أشرف النجمي، أخصائي العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، إن «ليليا» كانت تعاني من شلل نصفي دماغي أثّر بشكل رئيسي على الأطراف السفلية، بالإضافة إلى ميل في الحوض وتشنج عضلي شديد في العضلات السفلية.

وأوضح أن هذه الحالة تُعيق الطفل عن الجلوس أو الزحف أو الوقوف، وقد يصاحبها أيضًا تأخر في الوعي والإدراك والمشاكل الحسية.

وأضاف النجمي أن رحلة العلاج بدأت بتشخيص دقيق شمل إجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ لتحديد مدى تأثير الإصابة على المناطق المسؤولة عن الحركة والكلام والإدراك، ومن ثم بدأ الفريق الطبي برنامجًا شاملًا للعلاج ضم العلاج الطبيعي، والعلاج المائي، وبرامج التكامل الحسي.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر كان في إقناع الطفلة بالتجاوب مع العلاج من خلال تحويل الجلسات إلى أنشطة ترفيهية وألعاب، ما أسهم بشكل كبير في استجابتها وتحسن حالتها.

وختم النجمي حديثه بالتأكيد على أن الحالة تمثل نموذجًا للأمل والعزيمة والتقدم الطبي المصري في علاج مثل هذه الحالات المعقدة.