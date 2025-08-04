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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن الجميل: الزيادة الكبيرة في الصادرات الزراعية وراءها رؤية استراتيجية

رجل الاعمال أيمن الجميل
رجل الاعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الزراعية المصرية، والتي بلغت حتى منتصف يوليو 6.24 مليون طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق، تُعتبر قصة نجاح كبرى لم تحدث بين يوم وليلة ولا بمحض الصدفة، بل تمت وفق رؤية استراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى أكثر من 10 سنوات، لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري أولاً، وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصدير الفوائض إلى مختلف أسواق العالم ثانياً.

وأشار إلى أن الإنجازات المتحققة على مستوى زيادة الرقعة الزراعية، وتحديث أنظمة الري، والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، والمشروعات الزراعية الحديثة التي تستهدف رفع مستوى وجودة المنتج الزراعي المصري، وراء ما تحقق من نجاحات.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن نجاح المشروعات الزراعية العملاقة بالأراضي الصحراوية المستصلحة خلال السنوات العشر الأخيرة، ومنها مشروعات الزراعة بالوادي الجديد، والمنطقة الغربية، وواحة سيوة، وتوشكى، والأظهرة الصحراوية بالصعيد، ومنطقة وسط سيناء، فتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن المشروعات الزراعية الجديدة لا تعتمد على نفس المواصفات في توظيف واستغلال وحدة الأرض والمياه ومعهما المكونات المساعدة مثل الأسمدة، بل يتم اختيار نوعية المحصول وتوقيته وفقاً لطبيعة التربة ونوعية المياه المستخدمة وكميتها، وما تحتاجه من مستلزمات إنتاج أخرى كالأسمدة، وأيضاً ما يمكن أن يترتب عليها من صناعات لتحقيق القيمة المضافة.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المشروعات الزراعية الجديدة، التي تعتمد البحث العلمي منهجاً أساسياً للتطوير الزراعي ومشروعات الري، وكذلك لاستنباط محاصيل وأصناف جديدة من الخضر والفواكه، استطاعت مواجهة العوامل البيئية والمناخية المستجدة مثل ندرة المياه، وزيادة ملوحة التربة، والجفاف، مع العمل المستمر على تطوير وتحسين ممارسات زراعية جديدة، مستدامة وصديقة للبيئة، وأنظمة إنتاج تعتمد على زراعة نباتات قادرة على التعامل مع التحولات المناخية المستجدة، وضاعفت الإنتاجية، ووصلت بالجودة إلى المواصفات العالمية، الأمر الذي أدى إلى الطفرة الكبيرة في حجم الصادرات الزراعية عاماً بعد عام.

ولفت رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن الطفرة المتحققة في البنية التحتية، وفي مشروعات الزراعة الحديثة، واستنباط أجود البذور والتقاوي، وزيادة الأماكن اللوجستية لعمليات التخزين، أدى إلى إقامة مشاريع زراعية عملاقة بجودة عالية تغزو الأسواق العالمية، كما أدى إنشاء النهر الصناعي في توشكى إلى الإسراع في وتيرة تعمير توشكى، ولولا مشروع النهر الصناعي وما يرتبط به من بنية أساسية، لما كان ممكناً تعمير وزراعة نحو 3 ملايين نخلة، وكذلك منطقة شرق العوينات التي تُعتبر ثالث أكبر المشاريع الزراعية في مصر، وأحد أهم العوامل وراء الطفرة المتحققة في حجم الصادرات الزراعية.

الصادرات الزراعية ايمن الجميل رجل الاعمال أيمن الجميل زيادة الصادرات الرئيس السيسي

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