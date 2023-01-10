سيف زاهر يكشف تفاصيل حسم الأهلي التعاقد مع مهاجم جديد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن حسم النادي الأهلي صفقة جديدة، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سيد زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الأهلي يُنهي صفقة المهاجم بنسبة 70%، حيث اتفق مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للقلعة الحمراء، ويتبقى فقط التوقيع على العقود بشكل رسمي».

وأضاف: «سوف أكشف عن اسم المهاجم، بعد أن يوقع اللاعب بشكل رسمي على عقود انضمامه للأهلي»، مؤكدًا: «اللاعب سيوقع بشكل رسمي للقلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة».

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم مميز، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتعويض العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، بعد إعارة حسام حسن، لسموحة، فضلًا عن تذبذب مستوى الثنائي محمد شريف وشادي حسين.

يُذكر أن الأهلي أعلن حتى الأن التعاقد مع كل من خالد عبدالفتاح، ظهير أيمن سموحة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، ومحمد الضاوي «كريستو»، جناح النجم الساحلي التونسي لمدة 4 سنوات ونصف الموسم.