لأعياد الميلاد .. طريقة عمل كريمة الشيكولاتة 

كريمـــــة الشيكولاتــــــة لا تستغني ربة المنزل على استخدام كريمة الشيكولاتة فى إعداد الحلويات، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كريمة الشيكولاتة.

المقادير لعمل كريمـــــة الشيكولاتــــــة



5 ملعقة كبيرة حليب بودر

5 ملعقة كبيرة كاكاو بودر

3 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

1/4 كوب ماء

علبة من القشطة ( يُمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة )

* ( يُمكن استخدام الحليب السائل بدلاً من الحليب البودر والماء ) .



الطريقة لعمل كريمـــــة الشيكولاتــــــة



توضع جميع المكونات فى وعاء على نار هادئة وتقلب باستمرار حتى تتماسك الكريمة ، تُرفع كريمة الشيكولاتة عن النار ، وتُترك لتبرد ثم يُحتفظ بها في الثلاجة .

ويُمكن التحكم فى قوام الصوص بتخفيفه بالحليب السائل عند استخدامه .