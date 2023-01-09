الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

تعد السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة ناجمة عن إعاقة تدفق الدم.

عندما يُحرم الدماغ من الأكسجين الحيوي، تبدأ أجهزة الجسم في الانغلاق.

في حين أن السكتات الدماغية عادة ما تصيب دون سابق إنذار، فقد تظهر علامات معينة في الأيام أو الأسابيع التي سبقت السكتة الدماغية.

وفقا لموقع هيلث غالبًا ما يتم وصف السكتات الدماغية على أنها حالات طارئة تظهر من العدم ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من علامات التحذير في الوقت الذي يسبق السكتة الدماغية.

أعراض السكتة الدماغية



في حين أن الأعرض لا تدوم سوى بضع دقائق ولا تسبب ضررًا دائمًا، إلا أنها يمكن أن تكون علامة تحذير على احتمال حدوث سكتة دماغية "في المستقبل".



يمكن أن تعكس أعراض ما قبل السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية الفعلية، بما في ذلك:

ضعف و / أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين، بشكل عام في جانب واحد من الجسم

كلام مشوش

فقدان البصر المؤقت أو الرؤية المزدوجة في إحدى العينين أو كلتيهما

الدوخة والدوار

فقدان التوازن أو تنسيق حركات الجسم.

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الأعراض المبكرة التي تنبههم إلى حدوث سكتة دماغية قبل عدة أيام من إصابتهم بسكتة دماغية خطيرة.

تشير الأبحاث إلى أن 43 بالمائة من مرضى السكتة الدماغية عانوا من أعراضها قبل أسبوع من إصابتهم بسكتة دماغية كبيرة.

تشمل العلامات الأخرى التي قد تواجهها قبل السكتة الدماغية الصداع أو التنميل أو الوخز.

سكتة الدماغية

أسباب ظهور العلامات المبكرة للسكتة الدماغية



تظهر السكتة الدماغية عندما تمنع الجلطة الدموية إمداد الدم إلى جزء من الدماغ، فإن هذا الانسداد يكون مؤقتًا فقط وهذا هو السبب في أنك لن ترى الأعراض إلا لدقائق.

على الرغم من أن أعراض السكتة الدماغية الصغيرة عادة ما تكون قصيرة العمر وتستمر بشكل عام فقط لمدة تتراوح من دقيقة إلى خمس دقائق، فمن المهم أن يراها الطبيب فورًا من أجل التشخيص والعلاج الفوري للوقاية من ضربة كاملة.

كيفية منع السكتة الدماغية



يمكن أن تكون تعديلات أسلوب الحياة فعالة جدًا في تجنب السكتات الدماغية، لذا يوصي باتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف، بما في ذلك الكثير من الفاكهة الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.

من المهم أيضًا عدم المبالغة في تناول الملح، لأن التوابل الشائعة هي السبب الوحيد "الأكبر" لارتفاع ضغط الدم، وهو نذير للسكتات الدماغية.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد أيضًا الإقلاع عن التدخين وتقليل الكحول وممارسة الرياضة.