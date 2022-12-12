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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

توصلت دراسة إلى أن 43٪ من مرضى السكتة الدماغية أبلغوا عن نفس الأعراض قبل أسبوع من الإصابة  وتعد السكتة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفا ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يبلغ المرضى عن أعراض السكتة الدماغية قبل أسبوع من حدوث السكتة الدماغية.

أسباب السكتة الدماغية

وفقا لموقع express.co تعد السكتات الدماغية ، إذا لم يتم علاجها بشكل فعال ، يمكن أن تسبب الموت أو الإعاقة طويلة المدى لمن يعانون منها. ومع ذلك ، بالإضافة إلى ظهورها فجأة ، قد يعاني ضحايا السكتة الدماغية أحيانًا 


قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل الصداع أو التنميل أو الوخز قبل عدة أيام من إصابتهم بسكتة دماغية خطيرة.

"وجدت إحدى الدراسات أن 43٪ من مرضى السكتة الدماغية عانوا من أعراض السكتة الدماغية الصغيرة لمدة تصل إلى أسبوع قبل إصابتهم بسكتة دماغية كبيرة."

"إذا لاحظت هذه الأعراض وطلبت المساعدة حتى لو اختفت ، فإن فرصك في الشفاء الجيد تكون أفضل بكثير."

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