درب من الهوس.. إصدار جديد للكاتبة نور إسماعيل في معرض الكتاب

"درب من الهَوس" رواية جديدة للكاتبة نور إسماعيل صادرة عن المكتبة العربية للنشر في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير المقبل.

ومن اجواء الرواية:

ماذا لو علمتَ بطريقةٍ أو بأخرى.. أنّك تعيش آخر ساعاتٍ بحياتك، ماذا ستفعلُ حينها؟ ستسافر سريعاً إلى مكانك المفضل لتصعد روحك به؟ أم ستركضُ نحو شخصك المفضل تُملي عليه تخبره عن أسفك في عدم الوفاء بوعدك معه؟ أم ستسعى جاهداً لجمع كل أموالك وتتبرع بهم في أسرع وقت كصدقةٍ عن روحك؟ أم ستفتح صفحتك الشخصيّة على الفيس بوك وتكتب للمرة الأخيرة.. أسألكم قراءة الفاتحة على روح كاتب هذا المنشور؟



ستذهبُ إلى من أخطأت بحقه وتعتذر؟ أم ستذهبُ إلى من أخطأ بحقك وتخبره أنّك لن تسامحه أبداً؟ أم أنك ستنوي حقاً أن تصلي لله ركعتين تتوب بهما عن كل ذنبٍ اقترفته طيلة حياتك حتى تذهب إلى الله نظيفاً من الخطايا كنظافة الثوب الأبيض من الدنس؟!



ستبكي على أيامٍ تراها كلمحِ البصر على شريط حياتك أم ستفرحُ لأنك أخيراً وجدت الخلاص من كل ما عانيته وأخيراً سترتاح؟!



عن الكاتبة نور إسماعيل :



مواليد ١٩٩١ وحاصلة على ليسانس الآداب قسم الإعلام عام٢٠١٢، نشرت اول رواية ورقية لها عام ٢٠٢٠ "بروحى دار" ورواية "لعنة كوتارد" عام ٢٠٢١ مع دار تشكيل للنشر والتوزيع وسيتم نشر روايتين "قهوة وداع" و "درب من الهوس" عام ٢٠٢٣.

نشرت العديد من الروايات الاليكترونية ك (بنى يوسف، واسألوها عن الروح، وللرجال فيما يعشقون مذاهب) على مجموعتها الخاصه وبعض المنتديات والواتباد.