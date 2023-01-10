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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تنشر صورة جديدة من كواليس «اللعبة 4»

صدى البلد

شاركت الفنانة مي كساب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت مي في الصورة برفقة الفنان ياسر الطوبجي من كواليس مسلسل “اللعبة 4”.

وكتبت مي: "أعقل وأشيك علاقة في برج الأطباء.. شيمو والدكتور أيمن".

وبدأ بمدينة الإنتاج الإعلامي، المخرج معتز التوني تصوير أحداث الجزء الرابع من «مسلسل اللعبة 4» بطولة هشام ماجد وشيكو، حيث من المقرر عرض الحلقات فور انتهاء تصويرها على إحدى المنصات الإلكترونية على أن تعرض فى رمضان على الفضائيات.

مسلسل “اللعبة”

ويشارك فى بطولة الجزء الجديد من المسلسل، مى كساب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول ومحمد ثروت وأحمد فتحي.

وكان الجزء الثالث من مسلسل “اللعبة”، عرض بداية العام الجارى على إحدى المنصات الإلكترونية تحت عنوان «اللعبة 3.. اللعب مع الكبار». 

المسلسل يدور حول صديقين منذ الطفولة “وسيم” و"مازو"، واللذان يتنافسان دائما ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد. 

الحلقات تأليف فادى أبو السعود وأحمد والي.

مي كساب مسلسل اللعبة 4 اخبار الفن أخبار الفن الفنانين أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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