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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم الاثنين.. لقاء سويدان تعلن عن سر خطير ومفاجأة لجمهورها

صدى البلد

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت لقاء في الصور بمكيب ناعم أبرز جمال وجهها، وكتبت" عندي سر خطير ومفاجأة، هاقولكم يوم الاتنين الساعه ٢، حذروا فزروا"

ويذكر أنه قد نشرت الفنانة لقاء سويدان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن فيه عن افتتاح دار المسنين للفنانين.

وقالت لقاء سويدان  : "دلوقتي التجهيزات الأخيرة قبل افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية المسنين من الفنانين، التي قامت بها نقابة المهن التمثيلية بتمويل من الشيخ سلطان القاسمي، زرع وجيم الدار حلو زي ما أنتم شايفين إن شاء الله الافتتاح غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا". 

كشفت الفنانة لقاء سويدان كواليس تعاونها مع رياض الخولي وسوسن بدر في مسلسل حرب الجبالي، الذي انتهوا من تصويره في لبنان مؤخرا.

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى مسلسل حرب الجبالي من المتوقع عرضه بداية العام الماضي، مشيرة إلى أن أحداثه تدور حول صراع في منطقة شعبية.

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