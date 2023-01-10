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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية تلتقي بـ سفراء مشواري

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بديوان عام المديرية فريق شباب سفراء مشواري بمحافظة الدقهلية.

بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، عصام رمضان منسق عام مشروع سفراء مشوارى، والشباب والفتيات أعضاء فريق سفراء مشوارى بمحافظة الدقهلية.

 ناقش الشباب سفراء مشوارى بمحافظة الدقهلية مع الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، مشروع مشواري والهدف من المشروع وكيف وصل عدد المتدربين إلى 1500 مستفيد خلال شهرين، بواقع 60 ورشة تدريبية للنشء من سن 10 حتي 14 سنة، وتضم محافظة الدقهلية عدد 37 سفير من سفراء مشوارى.
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 وأكدت الدكتورة منى عثمان خلال اللقاء بسفراء مشواري بمحافظة الدقهلية أهمية دورهم لتعزيز دور النشء من خلال المهارات الشخصية "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية ،التقبل، تعلم كيفية التعلم، وتنمية مهاراتهم، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج مشواري إحدى البرامج الرائدة التي تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية والتي تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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الدقهلية محافظة الدقهلية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل الوزارة بمحافظة الدقهلية شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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