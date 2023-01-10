استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم /الثلاثاء/، في البنوك العاملة بمصر.



ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل سعر الدولار 27.40 جنيه للشراء و27.45 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 27.45 جنيه للشراء و27.55 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.53 جنيه للشراء و27.61 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ملحوظا ما بين (14- 15) قرشا للشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 29.37 جنيه للشراء و29.49 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 29.42 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار "اليورو" مقابل الجنيه المصري 29.41 جنيه للشراء و29.51 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (8 - 12) قرشًا للشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 33.31 جنيه للشراء و33.48 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 33.37 جنيه للشراء و33.60 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 33.39 جنيه للشراء و33.51 جنيه للبيع.



وعربيا.. سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري 7.28 جنيه للشراء و7.30 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي ارتفاعا ليصبح 7.46 جنيه للشراء و7.47 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 86.59 جنيه للشراء و89.75 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي المصري.

