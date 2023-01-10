الاستخبارات البريطانية تستبعد إمكانية تطويق روسيا مدينة "باخموت" الاستراتيجية الأوكرانية

استبعدت وزارة الدفاع البريطانية أن تتمكن القوات الروسية من تطويق بلدة باخموت الاستراتيجية الأوكرانية قريبا، على الرغم من الضغط المتزايد للسيطرة عليها.



وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أنه في الأيام الأربعة الماضية، حققت القوات الروسية وقوات "فاجنر" تقدمًا تكتيكيًا في بلدة دونباس الصغيرة في سوليدار ومن المرجح أن تسيطر على معظم المنطقة مع اشتداد وتيرة الهجوم.



ووفقا للمخابرات البريطانية، تقع سوليدار على بعد 10 كيلومترات شمال باخموت، ومن المرجح أن يكون الاستيلاء عليها هو هدف روسيا العملياتي الرئيسي المباشر، ورجحت الاستخبارات أن يكون الهدف من السيطرة محور سوليدار هو محاولة لتطويق باخموت من الشمال وتعطيل خطوط الاتصال الأوكرانية.



وأفادت بأن جزءا من القتال ركز على مداخل أنفاق منجم الملح المهجورة التي يبلغ طولها 200 كيلومتر والتي تمتد تحت المنطقة، قائلة إنه من المحتمل أن يشعر كلا الجانبين بالقلق من إمكانية استخدامهما للتسلل وراء خطوطهما.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية "إنه على الرغم من الضغط المتزايد على باخموت، من غير المرجح أن تطوق روسيا المدينة قريبًا لأن القوات الأوكرانية تحتفظ بخطوط دفاعية مستقرة بعمق وتسيطر على طرق الإمداد".