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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 13 محضرا لمزارعين في طنطا وقطور لامتناعهم عن توريد حصة الأرز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حررت حملة من مديرية تموين الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية، 13 محضرا لمزارعين في مركزي طنطا وقطور، لامتناعهم عن توريد حصة الأرز الشعير.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، استهدفت التفتيش على المزارعين للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز إلى شون المحافظة، وفى حالة المخالفة يتعرض المزارع لغرامة 10 آلاف جنيه، والحرمان من زراعة الأرز العام المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة.

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وحررت الحملة خلال عملها في مركزي طنطا وقطور، 13 محضرا لمزارعين لم يوردوا حصة الأرز إلى الشون حتى الآن، رغم حصاد الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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