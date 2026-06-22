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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة الـ١٦٥ لمجلس جامعة الدول العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٢٢ يونيو، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة الـ١٦٥ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان.

عكس اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، وما تشهده من زخم متواصل على مختلف المستويات، حيث أكد الوزيران الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والبناء على النتائج الإيجابية للزيارات والاتصالات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية. كما أكدا أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع أطر التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن أهمية الإعداد الجيد لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة في دولة الكويت خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين.

شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف التشاور والتنسيق العربي إزاء التحديات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعزز من قدرة الدول العربية على التعامل مع الأزمات والتحديات المشتركة. كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث شددا على أهمية الحفاظ على أمن الخليج واستقراره باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأكدا أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

كما بحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدين ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت مجلس جامعة الدول العربية

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