تراجع الذهب 230 جنيها ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. خدمة خاصة

مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطة خاصة عن أسعار الذهب في مصر و عن أسعار الدولار عالميا حيث شهد هبوط غير مسبوق، و ايضا أسعار الدولار في البنك المركزي المصري اليوم .

ويرصد الفيديو التالي أسعار الذهب و الدولار :

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مقارنة بالسعر الذي وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر، وسجل سعر الجرام عيار 14 ليسجل أقل من 1200 جنيه للبيع مرة أخرى بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 800 جنيه مقارنة بأسعار يوم الخميس 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه، واليوم 14,400 جنيه.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1770 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 130 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,011 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,180 جنيهًا للبيع