عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك

تراجع الذهب 230 جنيها ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. خدمة خاصة

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطة خاصة عن أسعار الذهب في مصر و عن أسعار الدولار عالميا حيث شهد هبوط غير مسبوق، و ايضا أسعار الدولار في البنك المركزي المصري اليوم . 

ويرصد الفيديو التالي أسعار الذهب و الدولار : 

شاهد الفيديو 

و شاهد ايضا 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مقارنة بالسعر الذي وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر، وسجل سعر الجرام عيار 14 ليسجل أقل من 1200 جنيه للبيع مرة أخرى بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 800 جنيه مقارنة بأسعار يوم الخميس 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه، واليوم 14,400 جنيه.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد 

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1770 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 130 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,011 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,180 جنيهًا للبيع

الذهب الدولار مريم كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

حقيقة تغطية الثلوج شوارع القاهرة والمحافظات.. وتحذير هام من الأرصاد

قصوا شعرها وتخلصوا من كلبها.. ماذا حدث في شقة أكتوبر ؟

الذهب بيرخص.. ماذا يحدث في الأسعار؟

كهربا يعلن عن عودته للملاعب بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

كيد النسا.. تفاصيل إلقاء طفل من الطابق الثالث بسبب الغيرة في المنوفية

التنمية المحلية تعلن عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة

18 يوما | عطلات رسمية فى عام 2023 .. اعرفها

كريمة على الكعكة.. سر اقتراب روسيا من السيطرة على مدينة الملح الأوكرانية

توطين الوظائف.. قرار عاجل من الحكومة السعودية يصدم الوافدين بالمدينة المنورة

العين صابتهم.. خلافات غامضة بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين صابتهم.. خلافات غامضة بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على بريطانيا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

فيديو

هبوط ارضي وابتلاع سيارة.. ماذا حدث في التجمع ليلا ؟

احذروا من حالة الطقس.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

تراجع الذهب 230 جنيها ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. خدمة خاصة

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ