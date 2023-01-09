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الذهب بيرخص

الذهب بيرخص.. ماذا يحدث في الأسعار؟

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال تغطية خاصة عن أسعار الذهب في مصر والتي شهدت انخفاضا ملحوظا اليوم وصل إلى 20 جنيها في كل الأعيرة الذهبية. 

ويرصد الفيديو التالي أسعار الذهب في مصر اليوم:

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ويتوقع عدد كبير من محللي أسواق المال، أن الـ شهادات الـ 25% سوف تنجح في استقطاب مدخرات العملاء، من الاستثمار في الذهب والمضاربة على الدولار، وشراء العقارات، نظرا لارتفاع العائد المقدم عليها، في ظل عدم استقرار أسعار الذهب والخطورة الكبيرة التي يسببها تذبب الأسعار بين الارتفاع والهبوط.

مريم كمال مذيسعة موقع صدى البلد الإخباري 

فيما شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، تراجعت في بداية ومنتصف التعاملات، حيث سجل سعر الذهب تراجعا حوالي 20 جنيها، وفق منصات تداول الأسعار عبر الانترنت، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1874 دولارًا.

مريم كمال الذهب اسعار الذهب

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