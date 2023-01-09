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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

انهار سعر الدولار في السوق السوداء بقوة على خلفية طرح شهادات الادخار الجديدة بفائدة 25% لتكون تتويجا لعدة قرارات من الدولة، لينخفض الأخضر في سوقه الموازية بقوة ويلامس قيمته في البنوك التي استقرت اليوم الاثنين لليوم الرابع على التوالي، فيما هبط بقوة عالميا لأول مرة بهذه القوة منذ شهرين.

وبدأ الكثير من حائزي العملة الخضراء التهافت على بيع ما لديهم من دولارات وتحويلها لجنيهات بعد إعلان  بنكا الأهلي ومصر الشهادات الجديدة وجعل الدولار أكثر مرونة بالبنوك، كذلك خوفا من خسارة ما اشتروه نتيجة توافر الدولارات في السوق الرسمية بحسب أخر أرقام عن الاحتياطي.

اللي معاه دولار باعه

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في مداخلة تليفزيونية، أن هناك أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشراء هذه الشهادات أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها.

ارتفاع الاحتياطي

ودعم انهيار الدولار في السوق السوداء أيضا إعلان البنك المركزي المصري أعلن قبل أيام في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 .

كما ساند الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء قرارات سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ و إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية و السماح بتصدير الذهب ، علاوة على رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وآخرها الزيادة 3% دفعة واحدة.

وعرض الكثير بيع ما لديهم من دولارات تخوفا من خسارتهم بعد ما اشتروه بمبالغ كبيرة، إذ هبط بقوة في السوق الموازية، منخفضًا بنسبة تصل إلى 35% لحوالي 28 جنيها بعدما تخطى 38 جنيهًا.

الدولار 

سعر الدولار 

وعلى مستوى التعاملات المحلية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد في غالبية البنوك بعد استقرار دام لمدة عدة أيام على التوالي.

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الدولار ينهار بالسوق السوداء

وكان الإعلامي أحمد موسى، قد أكد في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد انهيار السوق السوداء بشكل عام في عدة سلع وليس في الدولار فقط، مشيرا إلى أن كل من ضارب وتاجر في الدولار خسر، وكل من حصل على دولار من عدة أيام خسر ما لا يقل عن 14 جنيها، وبنسبة تصل إلى 35%.

أسعار الدولار عالميًا

وهبط الأخضر على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة  الأمريكية هبوطا ، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت 103.62 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة الماضي ، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

وعلى الرغم من صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي ، والذي أكد على التزام البنك بمواجهة التضخم، إلا أن الدولار هوى ، إذ اتفق المسؤولون على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنهم لا يزالون يركزون على كبح التضخم.

تراجع مؤشر الدولار

ولعل أبرز أسباب تراجع الدولار إلى مستويات 103 نقاط الأيام السابقة هو إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة بنهاية ديسمبر ، إذ تم رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

الدولار 

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، خلال 2022، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة لكل مرة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة للأخضر في البنوك المحلية، سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 9-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 27.25 جنيه للدولار الواحد.

الدولار 

واستقر الأمريكي بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 27.16 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 27.07 جنيه للشراء و 27.16 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 27.25 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين  بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “27.05 جنيه للشراء و”27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 27.05 جنيه للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 27.05 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 27.10 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 27.05 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 27.25 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 27.05 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 27.10 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 27.25 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27:10 جنيه للشراء 27.20 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجل 26.51 جنيه للشراء ، و 26.55 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم
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