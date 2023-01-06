الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية ؛ وبدأ الكثير من حائزي الأخضر التكالب على بيع ما لديهم من دولارات وتحويلها لجنيهات بعد إعلان بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، عن طرح شهادات الادخار الجديدة، بدءا من الأربعاء 4 يناير، بفائدة 25% لمدة عام ، لينخفض الأخضر ويلامس قيمته في البنوك التي استقرت اليوم الجمعة.

اللي معاه دولار باعه

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن الكثير تخلوا عن ما لديهم من دولارات من أجل تحويلها إلى جنيهات وادخارها في الشهادات الجديدة.

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في مداخلة تلفزيونية، أن هناك أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشراء هذه الشهادات أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها.

ارتفاع الاحتياطي

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن البنك المركزي المصري فيه عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 .

وعرض الكثير بيع ما لديهم من دولارات تخوفا من خسارتهم بعد ما اشتروه بمبالغ كبيرة، إذ هبط بقوة في السوق الموازية، منخفضًا بنسبة تصل إلى 35% لحوالي 28 جنيها بعدما تخطى 38 جنيهًا.

الدولار

سعر الدولار

وعلى مستوى التعاملات المحلية ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة في غالبية البنوك بعد استقرار دام لمدة عدة أيام على التوالي.

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بعد شهادات الـ 25%.. تعرف على أسعار الدولار

تراجع كبير في أسعار الدولار الامريكي عالميا

رفع أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الخميس 22 ديسمبر الماضي ، وتم رفع سعر عائد الإيداع عند 16.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%، وهو ما عزز من قيمة الجنيه.

الدولار ينهار بالسوق السوداء

وكان الإعلامي أحمد موسى، قد أكد في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد انهيار السوق السوداء بشكل عام في عدة سلع وليس في الدولار فقط، موضحا أنه لا أحد يستطيع التعامل في الدولار في سوق غير رسمية.

احمد موسى

وكشف أن كل من ضارب وتاجر في الدولار خسر، وكل من حصل على دولار من عدة أيام خسر ما لا يقل عن 14 جنيها، وبنسبة تصل إلى 35%.

أسعار الدولار عالميًا

واستقر الأخضر على المستوى العالمي، بعدما سجل مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الأقوى عالميا استقرارا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 105.06 نقطة، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

جاء ذلك على خلفية صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أمس، والذي كشف عن نية البنك الاستمرار في رفع الفائدة ومحاربة التضخم وأنه لا نية في التحوّل أو التخفف من السياسة النقدية المتشددة.

تراجع مؤشر الدولار

ولعل أبرز ما تسبب في تراجع الدولار إلى مستويات 103 نقاط لأيام السابقة هو إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة بنهاية ديسمبر ، إذ تم رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

الدولار

وخلال العام المنقضى 2022، قرر رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة لكل مرة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة للأخضر في البنوك المحلية، سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 6-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 27.25 جنيه للدولار الواحد.

الدولار

واستقر الأمريكي بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 27.16 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 27.07 جنيه للشراء و 27.16 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 27.25 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “27.05 جنيه للشراء و”27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 27.05 جنيه للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 27.05 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 27.10 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 27.05 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 27.25 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 27.05 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 27.10 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 27.25 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27 جنيه للشراء 27.10 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجل 26.51 جنيه للشراء ، و 26.55 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم