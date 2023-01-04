تراجع كبير في أسعار الدولار الامريكي عالميا

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، قبل أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه في ديسمبر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، سيبحث المتداولون في محضر اجتماع يوم الأربعاء بحثًا عن مؤشرات على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن استمرار التضخم حتى مع إبطاء البنك لوتيرة زيادة أسعار الفائدة.

يرى مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex في نيويورك، ضعف الدولار، يوم الأربعاء، كفرصة شراء لاحتمال أن يكون المحضر أكثر تشددًا مما يتوقعه معظم الناس.

السوق يقلل من فرص رفع سعر الفائدة

قال تشاندلر: "إن السوق يقلل من فرص رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سينتهي في الأول من فبراير".

يُنظر إلى بيانات الوظائف القوية على أنها تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بينما يكافح من أجل خفض ضغوط الأسعار.

وأشار تشاندلر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفع أيضًا تقديراته للربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9٪ من 3.7٪ ، مما يظهر نموًا قويًا بأكثر من 3٪ للربع الثاني على التوالي.

يقوم متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بتسعير احتمال بنسبة 69٪ أن يستمر البنك المركزي الأمريكي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في فبراير إلى 25 نقطة أساس.

يأتي ذلك بعد ارتفاع 50 نقطة أساس في ديسمبر ، وأربع زيادات متتالية 75 نقطة أساس قبل ذلك.