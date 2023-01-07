الدولار يتراجع والذهب يرتفع عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 29 دولارًا، في نهاية تعاملات مساء أمس الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي، مع انخفاض العملة الأمريكية الدولار.

يأتي ذلك مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ وتيرة إضافة الوظائف في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب اليوم

في نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم فبراير 2023- بنسبة 1.6%، ما يعادل 29.10 دولارًا، ليصل إلى 1869.70 دولارًا للأوقية.

كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 5 يناير، على تراجع بأكثر من 18 دولارًا، لتسجّل الهبوط الأول في 5 جلسات متتالية، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 2.4%، ما يعادل 43.5 دولارًا للأوقية.

بحلول الساعة 06:45 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.9%، ليسجّل 1867.88 دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم شهر مارس(2023)- بنسبة 2.3%، مسجلًا 23.97 دولارًا للأوقية.

وصعد سعر البلاتين الفوري بنحو 2.9%، ليصل إلى 1093.50 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 3.7%، إلى 1810.50 دولارًا للأوقية.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة، بنحو 1.1%، ليصل إلى 103.960 نقطة.

تقرير الوظائف الأمريكية

أضاف الاقتصاد الأميركي 223 ألف وظيفة لسوق العمل خلال ديسمبر 2022، مقارنة مع 256 ألف وظيفة في الشهر السابق له، كما تراجع معدل البطالة إلى 3.5%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

أسعار الذهب

وقبل صدور التقرير، قال محلل السوق الإستراتيجي لدى آي جي، ييب جون رونغ: "قد تكون مكاسب الوظائف إذ جاءت أعلى من المتوقع والمزيد من ضغوط الأجور المستمرة محفزات لزيادة الضغط على الذهب".

وأضاف: "وجدت أسعار الذهب طريقها إلى الأعلى منذ نوفمبر مع تلاشي الرهانات الصعودية في الدولار والعوائد".

وأشار إلى أنه بالنسبة لعام 2023، قد تستمر أسعار الذهب في جذب المشترين ولكنها قد تواجه بعض المخاطر من التراجع المتشدد من صانعي السياسة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

كما أظهرت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي، انكماش نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، للمرة الأولى منذ مايو2020.

التضخم في أمريكا

كرر عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميس، كفاحهم لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، لكن زعيم سانت لويس، جيمس بولارد، قال إن عام 2023 قد يجلب أخيرًا بعض الراحة على جبهة التضخم.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن جداول الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في ديسمبر، بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى سوق العمل التي لا تزال محدودة؛ ما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

قال كبير المحللين في أواندا، إدوارد مويا: "ضعف سوق العمل قاب قوسين أو أدنى، وحتى يحدث ذلك؛ فقد يظل الذهب عالقًا فوق مستوى 1800 دولار"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.