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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 8-1-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار استقراره في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-1-2023؛  علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا.


أقل سعر 


وصل أقل سعر دولار في بنوك القطاع الخاص نحو 26.9 جنيها للشراء و 27 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 27 جنيها للشراء و 27.1 جنيها للبع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الإسلامي، المصرف العري الدولي".

سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023

انخفاض سعر الدولار عالميا متأثرا ببيانات الوظائف الأمريكية


وصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي التابعين للحكومة نحو 27.05 جنيها للشراء و 27.1 جنيها للبيع.

 

الدولار في البنك المركزي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 27.07 جنيها للشراء و 27.16 جنيها للبيع.


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 27.1 جنيها للشراء و 27.2 جنيها للبيع في بنكي ، كريدي أجريكول ، التجاري الدولي 


متوسط سعر الدولار


وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 27.15 جنيها للشراء و 27.25 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، الأهلي المتحد، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، المصرف المتحد، ميد بنك،قناة السويس، بلوم".


وصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في بنكي المصري لتنمية الصادات مصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 27.2 جنيها لشراء و 27.25 جنيها للبيع.


أعلي سعر


بلغ أعلي سعر دولار في البنوك نحو 27.21 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.

الدولار في البورصات العالمية

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا واضحا خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مدعوما بالبيانات الصادرة هذا الأسبوع وكذلك نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط ترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وهو ما وضعه على المسار نحو تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة.

و ارتفع في أولى جلسات الأسبوع فقط بأكثر من 1%، متأثرا بإقبال المستثمرين الشديد على حيازته بعد انتهاء عطلة بداية العام، ورغم الخسائر التي شهدها خلال الأسبوع، إلا أن أرباحه فاقت خسائره، ويتجه الدولار الآن نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.8% حتى الآن.

وفضلا عن الدعم الذي تلقاه الدولار جراء العودة من العطلة، فقد ارتفعت العملة الأمريكية بدعم من عدة عوامل أخرى، كان أبرزها بيانات التوظيف في القطاع الخاص الصادرة في الولايات المتحدة أمس، والتي جاءت إيجابية للغاية بما يفوق توقعات الأسواق، وهو ما يعني أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال لديه مرونة أكبر في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.

وصدرت تلك البيانات بعد يوم واحد من ظهور نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة – لجنة صنع السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – لشهر ديسمبر، والتي أوضحت إجماع أعضاء البنك المركزي للولايات المتحدة على إبطاء وتيرة التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.

ولكن رغم اتفاقهم على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، إلا أن المحضر قد أكد على التزام الفيدرالي الأمريكي بهدفه الأساسي لخفض التضخم نحو مستهدفاته البالغة 2%، وأن البنك لا يزال أمامه المزيد من العمل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وقدمت تلك النتائج بعض الدعم إلى الدولار ، وزادت استفادته منها بعد ذلك جراء صدور بيانات التوظيف الإيجابية للقطاع الخاص أمس، حيث عزز هذا توقعات المستثمرين بشأن استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مما أدى لتوجه المستثمرين نحو زيادة حيازاتهم من الدولار.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي صدور بيانات سوق التوظيف للقطاع غير الزراعي، والتي تشمل توضح تغير مستوى التوظيف بالاقتصاد الأمريكي، بجانب صدور معدل البطالة ومتوسط التغير بمستوى الأجور داخل الولايات المتحدة، مع وجود توقعات إيجابية لتلك المؤشرات ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على الدولار بتعاملات اليوم.

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعافيا من خسائرها الحادة هذا الأسبوع، وتمكنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من محو بعض خسائرها، لترتفع بنحو 0.15%، مسجلة 3.727%، وهو ما وفر بعض الدعم إلى الدولار.

 

 

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