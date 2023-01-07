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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 7 يناير 2023

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 7 يناير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

ارتفع سعر الدولار على مدار اليومين الماضيين بقيمة تتراوح ما بين 2.31 إلى 2.30 جنيه شراء وبيع .

سعر الدولار اليوم السبت

وبلغ سعر العملة الأمريكية “الدولار ” فى بنوك مصر والأهلي نحو 27.05 جنيه للشراء و 27.10 جنيه للبيع ،فى البنك التجاري الدولي نحو 27.10 جنيه للشراء و 27.20 جنيه للبيع، سجل فى البنك المركزي نحو 27.01 جنيه للشراء و 27.11 جنيه للبيع .

 سجلت العملة الأوروبية "اليورو"على مدار يومي الأربعاء والخميس  ارتفاعا على التوالى ما بين 1.55 جنيه - 1.86 جنيه و ما بين 70 - 75 قرش شراء وبيع في البنوك المصرية.

أسعار اليورو فى البنوك اليوم السبت 

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 28.54 جنيه للشراء، و 28.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي 28.59 جنيه للشراء ، و 28.81 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى ، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصرى 28.72 جنيه للشراء ، و 28.83 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 55 - 75 قرشا شراء وبيع، وذلك بعد ارتفاعه امس 1.88 جنيه - 2.25 جنيه تقريبا شراء وبيع في البنوك المصرية.

أسعار الجنيه الإسترليني 

في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 32.34 جنيه للشراء ، و 32.60 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل 32.40 جنيه للشراء ، و 32.72 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى، سجلت متوسطات اسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى 32.57 جنيه للشراء ، و 32.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم السبت

وعربيا، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مدار يومي الأربعاء والخميس ارتفاعا بقيمة 61 قرشا اليوم ليسجل 7.16 جنيه للشراء، 7.18 جنيه للبيع في البنك الأهلى.

والدرهم الاماراتي، سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 19 قرشا ليصبح 7.34 جنيه للشراء ، 7.35جنيه للبيع، وذلك بعد ارتفاعه أول أمس بقيمة 43 قرشا شراء وبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت

والدينار الكويتي سجل 85.04 جنيه للشراء، و 88.16 جنيه للبيع، وفقا للبنك الاهلي.

تجدر الاشارة ، إلى أن بنكي الأهلي ومصر أصدرا، الأربعاء الماضي،،  شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصرى سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.

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