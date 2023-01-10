احذروا من حالة الطقس.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

تفاصيل درجات الحرارة اليوم

قدمت مذيعة موقع "صدى البلد“ مريم كمال، تغطية خاصة عن الأحوال الجوية اليوم، الثلاثاء، وخلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ويرصد الفيديو التالي بيان الأرصاد الجوية بالأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها:

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وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم مزيدا من التحسن في الحالة الجوية، متابعة: “سيكون هناك زيادة لفترة سطوع أشعة الشمس نهارا”.

وأضافت: “البلاد ستتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وستنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية”.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد

وتابعت: “نتأثر بشبورة مائية خلال الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل، والتي ستؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية”، منوهة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي على أغلب المحافظات.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ليلا، لتصل إلى 8 درجات في بعض المحافظات، مشددة على أن الطقس ليلا سيكون شديد البرودة.