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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جعفر وليلى.. محمد رمضان وزينة من كواليس العمدة.. شاهد

محمد رمضان وزينة
محمد رمضان وزينة

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة برفقة الفنانة زينة من كواليس مسلسل “العمدة” عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وعلق رمضان على الصورة :" زمان كان عنتر وعبلة دلوقتى جعفر وعايدة .. رمضان يجمعنا.

ويجتمع محمد رمضان وزينة فى دراما رمضان المقبل 2023 لأول مرة وذلك خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى بطولة العمل هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.   

وكان النجم محمد رمضان قد استهل بداية العام الجديد 2023 وطرح كليب أغنية "على وضعنا" التى تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".  

 

 أما زينة فقدمت مؤخراً مسلسل "الليلة واللى فيها" المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، ودارت أحداثه في إطار من الغموض والتشويق.

 

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