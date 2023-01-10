عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 12 مليون جنيه

البحيرة .. رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب

رصف طريق جسر ترعة
رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

 قام عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمتابعة أعمال رصف طريق جسر ترعة عبد القادر بحوش عيسى بطول ١.٦٥ كم وطريق الريكو المركب بطول ٢ كم بتكلفة إجمالية بلغت ١٢ مليون و٧٣٥ ألف جنية، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسيراً على المواطنين.

 رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب بالبحيرة
 رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب بالبحيرة
 رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب بالبحيرة

 وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

محافظ البحيرة البحيرة الوحده المحلية اعمال رصف إنشاء كوبرى الوحدات المحلية الخطة الاستثمارية الخطة الاستثمارية للمحافظة ورفع كفاءة الطرق مدينة حوش عيسي رصف ورفع كفاءة رفع كفاءة الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي.. سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

رسميا.. أوكرانيا تنسحب من اتفاقية جديدة مع روسيا

الأهلي يفعّل قرار شطب عضوية إبراهيم عيسي وهناء حمزة

تذكروا جرائم الحرب.. الصين تحذر أستراليا من اليابان

فرنسا: سنفرض عقوبات على إيران بسبب استمرار قمع الاحتجاجات

ليه الأزمات القلبية زادت ؟ .. جمال شعبان يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه الأزمات القلبية زادت ؟ .. جمال شعبان يجيب

لفتة مفاجئة من 3 شباب نحو صديقهم المصاب بالسرطان.. شاهد ماذا فعلوا

الواحدة بـ 80 قرشا.. اكتشف فوائد بيض السمان قبل بيعها بالأسواق

بعد المقاطعة الشهيرة .. هل يعود النجوم لحضور حفل جولدن جلوب الليلة؟

فيديو

لها تأثير كبير.. العلماء يحذرون من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض

قطع قلوب المصريين.. القصة الكاملة لـ فيديو جامع القمامة ببورسعيد.. فيديوجراف

ميسرة مستعدة تتجوز راجل على مراته لكن بشرط.. ما القصة؟ |فيديو جراف

طلب تلاوة القران.. جورج وسوف يغنى أسماء الله الحسنى ويحفظ الأذان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ