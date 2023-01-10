البحيرة .. رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب

بتكلفة 12 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

قام عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمتابعة أعمال رصف طريق جسر ترعة عبد القادر بحوش عيسى بطول ١.٦٥ كم وطريق الريكو المركب بطول ٢ كم بتكلفة إجمالية بلغت ١٢ مليون و٧٣٥ ألف جنية، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسيراً على المواطنين.

رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب بالبحيرة

رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب بالبحيرة

رصف طريق جسر ترعة عبد القادر وطريق الريكو المركب بالبحيرة

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.