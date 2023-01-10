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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمهيدا لافتتاحه.. اللجنة العليا لسيناريو العرض تتفقد المتحف الآتوني بالمنيا

المتحف الآتوني
المتحف الآتوني

قامت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي برئاسة الدكتور على عمر العميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق، وعضوية كل من مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل، بجولة تفقدية داخل المتحف الآتوني بالمنيا للوقوف على الموقف التنفيذي لمستجدات الأعمال به، بحضور الدكتور أحمد حميدة المشرف العام على الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية. 

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة و الآثار لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية بالمتحف الآتوني بالمنيا استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة القادمة.

وأوضح مؤمن عثمان، أنه جار الآن الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالتشطيبات الداخلية للمتحف والخاصة بقاعات العرض من وضع الفتارين وغيرها من الأعمال.

وخلال الجولة،  وضعت اللجنة الرؤية النهائية لسيناريو العرض المتحفي، وإمكانية إثرائه بمجموعة فريدة من القطع الأثرية، كما أوصت بضرورة التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال الانشائية للمبنى الرئيسي للمتحف.

جدير بالذكر أن المتحف الآتوني يعد أحد أكبر مشروعات المتاحف المصرية، وأيقونة محافظة المنيا، حيث تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 25 فدانا؛ تشمل المبنى الرئيسي الذي يضم قاعات العرض الدائم، ومسرحا، ومركزا للمؤتمرات، ومكتبة علمية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات السياحية حيث المطاعم و الكافيتريات والبازارات، والممشى السياحي على النيل.

بدأ العمل بمشروع المتحف عام 2004، وتم اختيار أكثر من موقع لبناء المتحف إلى أن تم تخصيص الموقع الحالي على الضفة الشرقية للنيل أمام مدينة المنيا.

ويعتبر المتحف الآتوني أحد أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في محافظة المنيا وصعيد مصر بالكامل حيث يتميز بكونه يعني بفترة تاريخية من أهم الفترات التاريخية في مصر القديمة وهي فترة العمارنة ويعتبر من المتاحف التي تربط المواقع الأثرية بالمتاحف، كما له أهمية في رفع الوعي السياحى والأثري لدي أهالي المنيا ودوره في التنمية السياحية لمحافظة المنيا حيث إن افتتاحه سوف يكون إضافة كبيرة تساهم في وضع محافظة المنيا على خريطة السياحة العالمية وخاصة في ظل ما تتمتع به هذه المحافظة من مقومات سياحية وأثرية عظيمة.

تضم  القاعات الخاصة بالمتحف قاعة ” المنيا عبر العصور“ والتي من المقرر أن يتم تخصيصها لعرض تاريخ المنيا منذ أقدم العصور وحتى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى باقي قاعات العرض والتي سوف تخصص لسرد تاريخ فترة ما قبل العمارنة وفترة العمارنة وفلسفة الملك إخناتون في الترسيخ للديانة الآتونية، وفن العمارنة والذي يعتبر من الفترات المتفردة في الفن المصري القديم.
 

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