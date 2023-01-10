المجالس النيابية: المتضررون من بناء السد العالي لهم حق تحديد نوع التعويض

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن تم منح تعويضات عن بناء السد العالي وخزان أسوان مرتين، مضيفا أن هذه التعويضات عن شيء حدث منذ 123 عاما.



وأضاف علاء الدين فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحصر الأول كانت نتيجة أن 11 ألف شخص لم يتلقون أي تعويضات، لافتا إلى أن المتضررون من بناء السد العالي هم الذين يحددون نوع التعويض الذي يحصلون عليه.

أراضي طرح النهر



وتابع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن أراضي طرح النهر لا يحق لأصحابها أي تعويضات، لافتا إلى أن 5 آلاف شخص تم تعويضهم وفقا لرغباتهم حتى الآن.

