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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بإجمالي 12676 دارسًا.. باحثو الجامع الأزهر يتابعون سير العملية التعليمية بأروقة المنيا

فروع الرواق الأزهري
فروع الرواق الأزهري

التقت اليوم الثلاثاء لجنة متابعة الأروقة الخارجية، بمحفظي، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة المنيا، وذلك خلال اجتماعها الذي انعقد لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري، وكذا تعزيز الإيجابيات، والحد من السلبيات التي رصدتها لجان المتابعة خلال الفترة المنقضية، والتي من شأنها عرقلة سير العملية التعليمية بالرواق الأزهري.

فروع الرواق الأزهري

وضمت لجنة المتابعة التي وُجهت من الجامع الأزهر إلى محافظة المنيا كلًّا من: د. محمد بيومي، والشيخ. ياسر عجوة، الباحثان بالجامع الأزهر.
 
وعلى هامش الاجتماع، نقلت اللجنة تحيات فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجميع العاملين بالرواق الأزهري، والدعاء لهم بالتوفيق في أداء مهامهم المنوطة بهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يؤديه الرواق الأزهري خدمة للإسلام، ونشرًا لسماحته ووسطيته بين كافة فئات المجتمع.
 
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع عدة أمور تمثلت في: مهام المحفظ برواقي الطفل والكبار، ومهام المنسق العلمي، وكذا المنسقين التقني والإداري، من أجل التطوير والنهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري،  مؤكة على أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعها الجامع الأزهر لمتابعة الأروقة الأزهرية بالقاهرة والمحافظات، والتي انطلقت في شكل سلسلة من الاجتماعات عقد أولها أمس وتسمر مدة شهر كامل، وذلك طبقًا للجدول الموضوع مسبقًا.
 
جدير بالذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة المنيا قد بلغ ٥٢ فرعًا، وبلغ عدد المحفظين ٢٦٣ محفظًا، بينما بلغ عدد الدارسين من الكبار والأطفال ١٢٦٧٦ دارسًا.
 
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري حرصًا من فضيلته على تلبية متطلبات الدارسين الني من شأنها أن تحقق لهم أقصى استفادة من دراستهم بالرواق، وباعتماد فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور/ هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

لأزهر الجامع الازهر الرواق الأزهري الأروقة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب

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