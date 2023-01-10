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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالغرفة التجارية بالقاهرة: سعر طبق الفول بيستفز الناس والمشكلة مش البقوليات..فيديو

سعر طبق الفول
سعر طبق الفول

عقب أحمد الباشا إدريس ، عضو مجلس إدارة  غرفة القاهرة التجارية  ، على ارتفاع سعر طبق الفول ، قائلا :" بلا كلمة جشع التجار ممكن نسميها عدم تفاهم السوق اللي احنا فيه ومش صح الفول يزيد بالطريقة دي .. وليه كل ما يحصل زيادة في حاجة نجيب منتج ونعلق عليه الشماعة .. البقوليات بشكل خاص زيادتها لا تمثل 35 % منذ الحرب الروسية الأوكرانية " .

وتابع أحمد الباشا إدريس ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " : " زيادة سعر طبق الفول 100 % كلام فاضي .. واحنا كده بنستفز الناس .. واللي بيعمل كده لا ينتسب للتاجر " .

وأردف عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، أن هناك أكثر من 12 ألف مستورد  ، مسترسلا : " مروحش أشجع كلمة الجشع .. وفيه ناس بتبيع بربع سعر التجار اللي بيغلوا " .

وأوضح ، أن طبق الفول يشتمل على زيت وعطارة وغيرها من المكونات ، ولا يعتمد على الفول فقط ، مردفا : " مبشتريش فول وبدمسه في البيت " .

وأكمل : سندوتش الفول بقا سعره من 5 جنيه لـ 13 جنيه و 20 جنيه في أماكن بالتجمع ، وده سعر غير عادل . 

الفول سعر طبق الفول توك شو برنامج 90 دقيقة أحمد الباشا أدريس

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