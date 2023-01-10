ضبط شخص يقوم بغسل 25 مليون جنيه في تجارة النقد الأجنبى

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون .

تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات -المعاملات المالية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها" ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 25 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .