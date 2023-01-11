أستاذ علم اجتماع: الشعب المصري عرف العالم الديمقراطية الصحيحة

قال الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن هناك 40 أمة قامت بمحاربة مصر، وانتصرت بعض هذه الأمم عسكرياً على القاهرة، ولكن مصر انتصرت ثقافيا في النهاية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عبارة عن أمة تعيش في خطر، واستطاع الشعب عبر الأزمنة المختلفة ترويض الخطر، والتعايش معه، معقبة: "الشعب المصري يصنع الحدث ولا يصنعه الحدث".



وتابعت "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الهكسوس انتصروا عسكرياً وحكموا مصر 150 عامًا، فأجبرهم الشعب المصري على تعلم لغته، لكي يستطيع التعامل معهم، ففقد المحتل ثقافته، وانتصرت مصر في النهاية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تفرض لغتها على كل المحتلين سواء الاحتلال الانجليزي أو الفرنسي.



ولفت أن الشعب المصري كان منقسمًا تاريخيًا على 3 أديان سماوية، وتعامل مع هذه الأزمة بديمقراطية الأديان، وهذا واضح من مقولة: "موسى نبي، وعيسى نبي، ومحمد نبي، وكل من له نبي يصلي عليه" وبذلك يعلم الشعب المصري العالم الديمقراطية الصحيحة.

