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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهلا رمضان والدواجن والإفراجات.. أبرز 10 تصريحات للغرفة التجارية مع أحمد موسى

الدكتور علاء عز أمين
الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية

في ديسمبر تم الإفراج عن سلع غذائية وغيرها بقيمة 7 مليار دولار
مواطنين باعوا الذهب لشراء شهادات الـ 25%.. فيديو
موعد الانخفاض الكبير لأسعار الدواجن وبيض المائدة في الأسواق
هناك تهافت إضافي على سلعة معينة مما أدى إلى نقصها في لحظة معينة
لا توجد أزمة في أي سلعة في مصر
نصيحة عاجلة من الغرف التجارية للمواطنين بشأن السلع في الأسواق

 

فجر الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

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الغرف التجارية تعلن عن الموعد النهائي لانخفاض أسعار الدواجن والبيض.. فيديو

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الغرف التجارية: هناك تهافت إضافي على سلعة معينة مما أدى إلى نقصها

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، مضيفا أن الإفراج عن ذرة بقيمة 14 مليون دولار.
وأضاف علاء عز، أن في ديسمبر تم الإفراج عن سلع غذائية وغيرها بقيمة 7 مليار دولار.
وتابع الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن البنوك دبرت قيمة الإفراج عن السلع لبعض الشركات في الموانئ.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن السودة السوداء اختفت مع زيادة العرض والطلب.

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن بعض المواطنين باعوا الذهب لشراء شهادات الـ 25%.
وأضاف علاء عز، أن اقبال المواطنين على الشراء الشهادات ذات الـ 25% لثقتهم في الدولة.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن السوق السوداء اختفت مع زيادة العرض والطلب.


أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الإفراج عن فول الصويا والذرة يساهم في تخفيض الدواجن بعد انتهاء دروتها وهى 3 أشهر.
وأضاف علاء عز، أن أسعار الدواجن تجاوزت المنطق وكان لابد من تدخل الدولة.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن السودة السوداء اختفت مع زيادة العرض والطلب.

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن فلسفة معارض أهلا رمضان هى تقليل حجم الحلقات الوسيطة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.


وأضاف علاء عز، أن نهدف إلى تقليل حلقات التداول وتوفير السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان.
وتابع الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن نعمل على توفير منفذ دائم لتوفير السلع بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن نواجه أزمة عدم توفير أراضي في الدلتا لإقامة معارض أهلا رمضان. 


وأكمل الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك تهافت إضافي على سلعة معينة مما أدى إلى نقصها في لحظة معينة، والسحب غير الطبيعي على سلعة معينة سيؤدي إلى نقصها.

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد أزمة في أي سلعة في مصر، مضيفا أن الدولة تعمل على قدما وساق لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

 

منافذ أهلا رمضان


وأضاف علاء عز، أن تم كتابة مبادرة الرئيس على السلع المتوفرة في منافذ أهلا رمضان.


وأكمل الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك تهافت إضافي على سلعة معينة مما أدى إلى نقصها في لحظة معينة، والسحب غير الطبيعي على سلعة معينة سيؤدي إلى نقصها.

 

وجه الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نصيحة عاجلة للمواطنين، بشأن توافر السلع في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية.
وقال علاء عز، أنصح المواطنين عدم تخزين السلع لانها متوفر بكثرة في الأسواق ولا داعي لهذا الأمر تماما.


 


 

الغرف التجارية علاء عز السلع الغذائية السوق السوداء العرض والطلب الدواجن معارض اهلا رمضان

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