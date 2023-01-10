مقتل 15 من عناصر مليشيات حركة الشباب الإرهابية بالصومال

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 15 من عناصر مليشيات "حركة الشباب" الإرهابية في الصومال بينهم قياديان في عملية نوعية نفذتها قوات الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في اليوم الثاني على التوالي في منطقة “حوادلي” بمحافظة شبيلي الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن من بين القتلى، قياديان بارزان، أحدهما يدعى "فرحان"، والآخر إسماعيل إبراهيم حاجي حسين، وهما حاكما قريتي "حوادلي"، و"جميعو" بالإقليم.

يذكر أن عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام، أعلن أمس عن مقتل 61 عنصرا من المليشيات الارهابية في عملية نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية في منطقة ” حوادلي” بإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.

