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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تعتزم إطلاق هاتف فلاجشيب بإمكانات جبارة خلال أيام

شاومي تعتزم إطلاق
شاومي تعتزم إطلاق هاتف فلاجشيب بإمكانات جبارة خلال أيام

تعتزم شركة شاومي الصينية الإعلان عن هاتف جديد من الفئة الرائدة “فلاجشيب” خلال الأيام المقبلة حيث سيتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة منها حصوله على أفضل معالج لهواتف الأندرويد، كما سيحصل على كاميرات فائقة الدقة من شركة Leica . 

وصرحت مصادر داخلية في شركة شاومي لموقع 91mobiles  أن الشركة على وشك الإعلان عن الهاتف القادم، والذي لم يتم إعلان اسمه حتى هذه اللحظة، حيث سيظهر لأول مرة في مؤتمر برشلونة  MWC 2023 ، والذي يعد أكبر معرض تجارى لشركات الاتصالات والتكنولوجيا. 

ومن المرجح أن يكون الهاتف القادم من شاومي خليفة لهاتف Xiaomi 12S Ultra كما سيكون منافسا مع قريبا من مواصفات هواتف Xiaomi 13 التي أعلنت عنها الشركة منذ أسابيع قليلة، حيث سيتم إطلاق الهاتف القادم في الأسواق العالمية. 

وفقا للتقارير فإن هاتف شاومي القادم لن يقتصر على السوق الصينية مثلما فعلت الشركة مع هاتف Xiaomi 12S Ultra الذي لن يشهد إطلاقا عالميا، وسيكون مقصورا على الصين فقط، كما ستعلن الشركة أيضا عن أجهزة التابلت المميزة أجهزة Xiaomi Pad 6 . 

وسيضم هاتف شاومي القادم شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، بقياس6.8 بوصة بمعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة للشاشة، مع كاميرا ثلاثية خلفية من تصنيع شركة Leica مع مستشعر رئيسي 1 بوصة. 

وسيضم هاتف شاومي القادم معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالج حالي لهواتف الأندرويد، مع ذاكرة عشوائية تصل لـ 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط .    

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