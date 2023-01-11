الإفتاء: دورة مجانية وورش عمل تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج |فيديو

أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإفتاء أعلنت عن دورة مجانية وورش عمل تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، موضحًا أن الزواج مسئولية والتأهيل والتدريب يجعل الحياة والمعيشة الزوجية سعيدة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة فكرتها تتلخص في: "تأهيل الشباب المقبل على الزواج والحفاظ على القيم والدين، وسط التغيرات وما يحدث بالسوشيال ميديا".

ولفت إلى أن نمط الحياة اختلف، ومنها الحياة الزوجية، ولذلك فكرة الدورات التعلم والتدريب على الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن دار الإفتاء يأتى لها أسئلة كثيرة من المتزوجين، ومن المقبلين على الزواج، موضحًا: "قضايا الأحوال الشخصية أكثر القضايا التى تأتى لـ دار الإفتاء".

وأوضح أن الدورات المقدمة مجانية وستعلم المقبلين سواء الزوج أو الزوجة، القواعد الصحيحة وحقوق كل طرف بعد الزواج.