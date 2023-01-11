عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفتاء: دورة مجانية وورش عمل تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج |فيديو

خالد عمران
خالد عمران

أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإفتاء أعلنت عن دورة مجانية وورش عمل تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، موضحًا أن الزواج مسئولية والتأهيل والتدريب يجعل الحياة والمعيشة الزوجية سعيدة.

txt

خالد عمران : التصدي للفتوى يتطلب علما بالشريعة ودراية بالواقع

txt

بديل سجود التلاوة حال تعذر القيام به.. الإفتاء تكشف عنه

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة فكرتها تتلخص في: "تأهيل الشباب المقبل على الزواج والحفاظ على القيم والدين، وسط التغيرات وما يحدث بالسوشيال ميديا".

ولفت إلى أن نمط الحياة اختلف، ومنها الحياة الزوجية، ولذلك فكرة الدورات التعلم والتدريب على الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن دار الإفتاء يأتى لها أسئلة كثيرة من المتزوجين، ومن المقبلين على الزواج، موضحًا: "قضايا الأحوال الشخصية أكثر القضايا التى تأتى لـ دار الإفتاء".

وأوضح أن الدورات المقدمة مجانية وستعلم المقبلين سواء الزوج أو الزوجة، القواعد الصحيحة وحقوق كل طرف بعد الزواج.

خالد عمران الإفتاء دار الإفتاء الزواج يوسف الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواهب شبابية وصحفيون يتوافدون على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب |شاهد

طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة

ذهبت آخرته ودنياه.. دار الإفتاء تحذر من الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة

الإفتاء: «اذبح لها القطة.. شاوروهم وخالفوهم» موروثات شعبية غير صحيحة |فيديو

بسبب فضيحة المقلب.. بولندا تنفي إقالة مدير مكتب الرئيس دودا

كواليس مفاجئة في أزمة أيمن الرمادي مع أسوان.. استقال ثم تراجع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أخلف أكتر.. طبيب باكستاني ينجب 60 طفلا من ثلاث زوجات| شاهد

لافيرن كوكس أول الحاضرين على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب

فتيات يتناولن الغداء مع ثعبان في الهند.. فيديو

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

فيديو

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الزواج الجديدة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ