الإفتاء: «اذبح لها القطة.. شاوروهم وخالفوهم» موروثات شعبية غير صحيحة |فيديو

أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أكثر الأسئلة التى تصل دار الإفتاء تكون عن قضايا الأحوال الشخصية، ولذلك هناك اهتمام كبير بتلك الفئة خلال استراتيجية العام المقبل.



وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك بعض الأشياء غير الصحيح يتم إصلاحها، منها " اذبح لها القطة " ولا يعلم الزوج أنه بالطبطبة تحل جميع المشكلات.



ولفت إلى أن دار الإفتاء تقوم بعمل دورات تدريبية للمقبلين على الزواج وذلك بعد تغيب الكثير عن تغير الحياة، وأن المشاركة بين الزوج والزوجة في الحياة من الأشياء الصحيحة.



وكشف أن هناك موروثات ثقافية غير صحيحة، عن علاقة الزوج بالزوجة، منها "شاوروهم وخالفوهم".