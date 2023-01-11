رمضان السيد: مروان عطية مكسب للأهلي.. وقادر على منافسة لاعبي الوسط

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن مروان عطية لاعب الفريق الأحمر الجديد، قدم مستوى مميزًا على مدار الموسمين الماضيين، ولن تكون مهمته سهلة في ظل وجود لاعبين كبار مثل ديانج والسولية وحمدي فتحي في نفس مركزه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مروان عطية سيكون إضافة للنادي الأهلي، خصوصا في ظل المنافسة الشريفة للعب بشكل أساسي في صفوف الفريق، ومروان قادر على منافسة زملائه واللعب في صفوف الفريق خلال المواجهات المقبلة، خصوصًا في ظل تألق ديانج والسولية في المباريات الأخيرة".

وواصل: "السولية عندما يكون في مستوى جيد، فإنه يكون مؤثرًا في الأهلي بشكل واضح، وحمدي فتحي تعرض لبعض الإصابات في الفترة الماضية، لكنه يبقى أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق".