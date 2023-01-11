بطلة House of the Dragon.. إيما دارسي بإطلالة دراكولا في حفل جولدن جلوب

ظهرت الممثلة إيما دارسي بإطلالة غريبة ومرعبة على طريقة دراكولا بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، بعد نجاحها الكبير في الموسم الأول لمسلسل House of the Dragon في دور الأميرة رينيرا.

وعلى عكس نجمات هوليوود، اتجهت إيما دارسي ليكون ظهورها بحفل جولدن جلوب مرتدية بدلة رجالية، ولكنها وضعت مكياجا مرعبا على طريقة نجمة مسلسل Wednesday.

وعبر العديد من نجوم وصناع السينما والدراما، عن حرصهم على حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب هذا العام، بعد شعورهم بإجراء تغييرات حقيقية على سياسة رابطة هوليوود للصحافة بعد مقاطعة العام الماضي.

وتوافدت على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، أعداد كبيرة من النجمات في الدقائق الأخيرة قبل بدء الحفل السنوي بعد عودته بقوة.

وحضر حفل جولدن جلوب كل من جيسيكا تشاستين وجوليا جارنر، سيلينا جوميز، آنا دي أرماس، مارجو روبي، آنيا تايلور جوي، فيولا ديفيس، إليزابيث ديبيكي، وغيرهن.

وتبدأ بعد قليل فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، وتوزيع الجوائز على المرشحين الذين حضر عدد كبير منهم في خطوة دعم للتغييرات الكبيرة التي تقدمها رابطة هوليوود للصحافة.