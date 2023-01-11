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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا بالفوز على بارما 2-1

إنتر ميلان يتأهل
إنتر ميلان يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق انتر ميلان للدور ربع النهائي بكأس إيطاليا بعد فوزه الصعب والثمين على ضيفه بارما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس /الثلاثاء/ على ملعب جوزيبي مياتزا في إطار دور الستة عشر من الكأس.
تقدم بارما في الدقيقة 38 عن طريق ستانكو يوريتش، وعدل انتر النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق لاوتارو مارتينيز، وسجل فرانشيسكو أتشيربي هدف الفوز لفريق انتر في الدقيقة 110 من الوقت الإضافي.
ويستكمل دور الستة عشر على مدار الأيام المقبلة، حيث سيلتقي غدا ميلان مع تورينو، ويلعب يوم الخميس كل من فيورنتينا مع سامبدوريا، وروما أمام جنوي.
ويلتقي يوم 17 يناير الجاري نابولي مع كريمونيزي، ويواجه اتالانتا نظيره سبيزيا ولاتسيو مع بولونيا، ويواجه يوفنتوس نظيره مونزا يوم 19 يناير.

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