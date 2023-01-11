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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم العديد من المباريات الهامة، على الصعيدين الأوروبي والمحلي، حيث يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا في كأس السوبر الإسباني، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد في الدوري المصري.

مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة 

 

ريال مدريد ضد فالنسيا – 9 مساء - SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 

نوتينجهام فورست ضد وولفرهامبتون – 9.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 

 

أجاكسيو ضد ستاد ريمس – 8 مساء - beIN Sports Connect

أوكسير ضد تولوز – 8 مساء - beIN Sports Connect

كليرمون فوت 63 ضد رين – 8 مساء - beIN Sports Connect

نانت ضد ليون – 8 مساء - beIN Sports Connect

ستاد بريست ضد ليل – 8 مساء - beIN Sports Connect

لوريان ضد موناكو – 10 مساء - beIN Sports Connect 

نيس ضد مونبلييه – 10 مساء - beIN Sports Connect

باريس سان جيرمان ضد أنجيه – 10 مساء - beIN Sports Connect

ستراسبورج ضد لانس – 10 مساء - beIN Sports Connect

تروا ضد أولمبيك مارسيليا – 10 مساء - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ميلان ضد تورينو – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

 

سموحة ضد طلائع الجيش – 2.45 مساء – ONTime Sports

الداخلية ضد البنك الأهلي – 2.45 مساء - ONTime Sports

الإتحاد السكندري ضد الزمالك – 7 مساء - ONTime Sports

فيوتشر ضد بيراميدز – 7 مساء - ONTime Sports

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