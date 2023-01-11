مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم العديد من المباريات الهامة، على الصعيدين الأوروبي والمحلي، حيث يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا في كأس السوبر الإسباني، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد في الدوري المصري.
مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مدريد ضد فالنسيا – 9 مساء - SSC1 HD
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
نوتينجهام فورست ضد وولفرهامبتون – 9.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
أجاكسيو ضد ستاد ريمس – 8 مساء - beIN Sports Connect
أوكسير ضد تولوز – 8 مساء - beIN Sports Connect
كليرمون فوت 63 ضد رين – 8 مساء - beIN Sports Connect
نانت ضد ليون – 8 مساء - beIN Sports Connect
ستاد بريست ضد ليل – 8 مساء - beIN Sports Connect
لوريان ضد موناكو – 10 مساء - beIN Sports Connect
نيس ضد مونبلييه – 10 مساء - beIN Sports Connect
باريس سان جيرمان ضد أنجيه – 10 مساء - beIN Sports Connect
ستراسبورج ضد لانس – 10 مساء - beIN Sports Connect
تروا ضد أولمبيك مارسيليا – 10 مساء - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
ميلان ضد تورينو – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سموحة ضد طلائع الجيش – 2.45 مساء – ONTime Sports
الداخلية ضد البنك الأهلي – 2.45 مساء - ONTime Sports
الإتحاد السكندري ضد الزمالك – 7 مساء - ONTime Sports
فيوتشر ضد بيراميدز – 7 مساء - ONTime Sports