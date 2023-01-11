بلوك كلاسيكي| شاهد سمر يسري في أحدث ظهور لها على إنستجرام

حرصت الإعلامية سمر يسري علي مشاركة صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت سمر يسري بلوك كلاسيكي، حيث ارتدت توب صوف باللون الأسود، مع لمسات فريدة من الميك آب تبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.







وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشي مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.